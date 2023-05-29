Пашинян остался недоволен итогами переговоров в Москве

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил недовольство итогами переговоров с российскими коллегами о разблокировании Лачинского коридора, которые прошли 25 мая в Москве. По словам Пашиняна, которые приводит ТАСС, Ереван продолжит переговоры с Москвой по урегулированию этой ситуации.

Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны. Очень печальная ситуация, что закрытие Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев, — сказал Пашинян.

Премьер Армении также сообщил, что с Азербайджаном пока не согласовали документ, который могли бы подписать 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Пашинян напомнил, что в Молдавии состоится встреча, в которой примет участие он, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Алиев выразил уверенность в скором подписании мирного договора с Арменией. По словам президента Азербайджана, это произойдет в ближайшем будущем, если Ереван вновь не изменит свою позицию. Он отметил, что после признания Арменией территориальной целостности Азербайджана серьезных препятствий для заключения договора практически не осталось.