Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Баку в Кишиневе

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе 1 июня. В ходе заседания парламента, которое транслировалось на правительственном YouTube-канале, он указал, что Ереван не получил ответа от Баку на предложения по соответствующему проекту. Глава армянского правительства утверждает, что на данный момент нет согласованного проекта, который возможно было бы подписать

Мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения. Это уже четвертая редакция проекта мирного соглашения. <...> На данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который возможно было бы подписать, — сказал он.

Пашинян также считает непонятными заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что карабахские власти должны распустить парламент, а всем министрам и депутатам нужно покинуть свои посты, президент Араик Арутюнян же должен сдаться властям Азербайджана. Армянский премьер подчеркнул, что Баку и международные партнеры должны пояснить, означает ли это отказ от брюссельских договоренностей.

Текст прозвучавших заявлений очень близок к этому, но не хочу комментировать. Нужно уточнение, чтобы понять наши дальнейшие действия, — заявил глава армянского кабмина.

Ранее президент Азербайджана выразил уверенность, что мирный договор с Арменией может быть подписан в ближайшем будущем. Он пояснил, что это может произойти, если Ереван вновь не изменит свою позицию.

25 мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Алиев в ответ сообщил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.