Пашинян назвал главную неудачу председательства Армении в ОДКБ Пашинян: ОДКБ не отреагировала на агрессию Баку против Армении

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на очередной сессии Совета ОДКБ в Ереване

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, что объединение не смогло «сдержать Азербайджан от агрессивных действий», передает «Sputnik Армения». Он отметил, что организации не удалось прийти к решению по поводу реакции на агрессию Баку против Армении. Пашинян расценил это как главную неудачу армянского председательства в ОДКБ.

Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении, — сказал Пашинян.

По его словам, эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри Армении, так и за ее пределами.

11 ноября Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении трехстороннего договора с Россией, который ранее был подписан в Сочи. Он заявил, что азербайджанский лидер обещал не применять силу, однако слова не сдержал.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном дню победы, сказал, что Ереван не выполняет полностью трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха.