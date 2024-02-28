Пашинян: Армения не будет участвовать в мероприятиях ОДКБ на высшем уровне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приостановка участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подразумевает, что страна не будет участвовать в мероприятиях на высшем уровне, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте. Также, по его словам, это может исключать наличие постоянного представителя Армении при организации, передает РИА Новости.

Что касается того, что означает мое заявление о фактическом замораживании нашей деятельности в ОДКБ. Это означает, например, следующее. <...> У нас нет постпреда в ОДКБ уже год, мы длительное время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях, — сказал премьер.

Ранее Пашинян утверждал, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения остается полноправным членом ОДКБ. При этом, добавила дипломат, Москва сожалеет, что «динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась».

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления Пашиняна. По его словам, де-юре Армения состоит в организации.