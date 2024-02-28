«Со всеми вытекающими правами»: Захарова указала на статус Армении в ОДКБ Захарова: Армения остается полноправным членом ОДКБ

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Мария Захарова

Россия исходит из того, что Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 28 февраля. При этом, добавила дипломат, Москва сожалеет, что «динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась».

Мы исходим из того, что Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами, — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Москва категорически не приемлет упреки армянской стороны в невыполнении организацией своего мандата по отношению к Еревану. Она подчеркнула, что власти Армении сами отвергли помощи ОДКБ.

Не вина России и других членов ОДКБ, что решение организации, предусматривающее оказание помощи, было отвергнуто властями Армении, — сказала Захарова.

Также представитель российского МИД прокомментировала заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о необходимости вывода пограничников РФ из аэропорта Еревана. По ее словам, это является примером недружественного поведения. Москва, отметила она, не получала от властей Армении никаких обращений по этому поводу.