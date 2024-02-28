Захарова ответила на призыв Симоняна вывести пограничников из Еревана Захарова осудила призыв Симоняна вывести пограничников РФ из аэропорта Еревана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости вывода российских пограничников из аэропорта Еревана является примером недружественного поведения, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. По ее словам, Москва не получала от армянских властей никаких обращений по этому вопросу.

Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана, правда, не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику, — сказала Захарова.

Она добавила, что представители РФ не совершали каких-либо противоправных действий в Армении. Захарова подчеркнула, что Москва всегда уважает национальное законодательство суверенных стран.

Ранее Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть территорию ереванского аэропорта Звартноц, поскольку они не могут защитить границы Армении. По мнению спикера парламента, в результате действий представителей РФ границы республики не раз становились «более уязвимыми». Симонян также задался вопросом о целях прибытия сотрудников ФСБ в Карабах.

Ранее стало известно, что погранслужба аэропорта Звартноц отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Он подтвердил данную информацию. По словам председателя организации, официальную бумагу ему не показали, но попросили вернуться в Москву.