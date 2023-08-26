Российские дипломаты отреагировали на недружественный жест Армении ТАСС: Россия удивлена отказом Армении впустить главу Российского общества дружбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва неприятно удивлена отказом Еревана впустить в республику руководителя Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По словам собеседника агентства, РФ уже попросила армянских партнеров объяснить мотивы данного решения властей. Источник также отметил, что подобные ограничения Еревана становятся «порочной практикой» и не работают на развитие двусторонних отношений.

Информация в СМИ о том, что погранслужба ереванского аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону, — сказал диписточник.

По его словам, Ереван не объяснил причин отказа. Собеседник агентства уточнил, что Кривопусков намеревался принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества. Он также подчеркнул, что Кривопусков сделал многое для продвижения двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия и непосредственно в Армении высоко оценивают заслуги общественника.

Виктор Кривопусков в 2009–2013 годах занимал должность руководителя представительства Россотрудничества в Армении. Он является почетным членом Союза писателей Армении, почетным доктором Ереванского государственного университета архитектуры и строительства и Ереванского госуниверситета имени В. Я. Брюсова, а также награжден медалями Ереванского госуниверситета и Минкультуры страны.

Ранее стало известно, что погранслужба ереванского аэропорта Звартноц отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Он подтвердил данную информацию. По словам председателя организации, официальную бумагу ему не показали, но попросили вернуться в Москву.

Как заявил в этой связи депутат Госдумы Константин Затулин, таким образом премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство пытаются разорвать всевозможные контакты с Россией, объявляя нежелательными в своей стране людей, которые, наоборот, много лет выступают за развитие отношений Москвы и Еревана. Он назвал «возмутительным» запрет на въезд в республику председателя Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Депутат напомнил, что в прошлом году ему и главреду RT Маргарите Симоньян также запретили въезд в страну, что произошло «сразу после встреч армянских политиков с эмиссарами Запада».