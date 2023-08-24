«Возмутительно»: Затулин о стремлении Еревана разорвать отношения с Москвой Депутат Затулин: запрет на въезд российских чиновников в Армению — возмутителен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Затулин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство пытаются разорвать всевозможные контакты с Россией, объявляя нежелательными в своей стране людей, которые наоборот много лет выступают за развитие отношений Москвы и Еревана, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Константин Затулин. Он назвал «возмутительным» запрет на въезд в республику председателя Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Депутат напомнил, что в прошлом году ему и главреду RT Маргарите Симоньян также запретили въезд в страну, что произошло «сразу после встреч армянских политиков с эмиссарами Запада».

С большим уважением отношусь к Виктору Кривопускову. Знаю, что он не на словах, а на деле многое сделал для развития российско-армянских отношений. Безусловно, запрет на его въезд не случайность и не ошибка. Это последовательная линия Никола Пашиняна и его правительства, которые пытаются разорвать всевозможные контакты с Россией. А запрет на въезд Кривопускова вполне укладывается в эту линию, — заявил Затулин.

По словам депутата, политика армянского правительства возмутительна и с точки зрения справедливости не выдерживает никакой критики. Он также обвинил власти республики в том, что на словах они «говорят о развитии российско-армянских отношений, а на деле пытаются от них дистанцироваться».

Ранее погранслужба ереванского аэропорта Звартноц отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Он подтвердил данную информацию. По словам председателя организации, официальную бумагу ему не показали, но попросили вернуться в Москву.

В октябре прошлого года Затулин заявил, что получил на официальную электронную почту письмо о «нежелательности» его приезда в Армению, добавив, что оценивает это как «оскорбительный шаг». В письме от властей Армении указывается, что поводом для такого решения стали публичные высказывания последнего периода в адрес республики. По мнению Еревана, они наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией.