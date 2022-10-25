Депутату Госдумы Затулину запретили въезд в Армению Затулин сообщил, что сегодня получил письмо о «нежелательности» его приезда в Армению

Фото: vk.com/komanda_zatulina

Константин Затулин

Депутату Госдумы Константину Затулину запрещен въезд в Республику Армения. Парламентарий получил на официальную электронную почту письмо о «нежелательности» его приезда в эту страну и заявил, что оценивает это как «оскорбительный шаг».

В письме от властей Армении указывается, что поводом для такого решения стали публичные высказывания последнего периода в адрес республики. По мнению Еревана, они наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией.

Я оцениваю это как оскорбительный шаг. Для нас это было внезапно, мы получили письмо от начальника управления внешних связей Национального собрания Республики Армения. Нам сказали, что мой визит нежелателен, а мои заявления наносят ущерб Республике Армения, — сообщил Затулин.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о начале работы по задействованию механизмов организации для урегулирования сложившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении, подчеркнув недопустимость применения силы. ОДКБ призывает Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

Тогда Затулин заявил, что в данном случае речь идет прежде всего о реакции России, которая должна не допустить конфликта любыми способами. По его мнению, России следует проверить сведения о крупномасштабных потерях среди военнослужащих Армении и привести в боевую готовность российскую базу в Гюмри.