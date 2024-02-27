В Армении выступили за вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц Ален Симонян: российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц

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Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц, заявил на брифинге спикер парламента Армении Ален Симонян. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что власти республики уже приняли данное решение, передает ТАСС.

Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если бы они оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны, — заявил Симонян.

Он отметил, что в результате действий пограничников из России границы республики не раз становились «более уязвимыми». При этом Симонян задался вопросом о целях прибытия сотрудников ФСБ в Карабах.

Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Карабаха? — заявил он.

Ранее стало известно, что погранслужба ереванского аэропорта Звартноц отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Он подтвердил данную информацию. По словам председателя организации, официальную бумагу ему не показали, но попросили вернуться в Москву.

Депутат Госдумы Константин Затулин в свою очередь отметил, что таким образом премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство пытаются разорвать всевозможные контакты с Россией.