Пашинян высказался об участии Армении в ОДКБ Пашинян: участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян телеканалу France 24. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил политик.

Пашинян пояснил, что в ОДКБ «доминирует Москва». Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины, сообщил он до этого. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.

Кроме того, Пашинян обвинил РФ в нарушении обязательств в отношении Армении. Он подчеркнул, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Москва имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в республике. Политик также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий констатировал, что отношение граждан Армении к России кардинально отличается от позиции премьер-министра страны Никола Пашиняна, отказавшегося считать Ереван союзником Москвы. По его мнению, Россия всегда будет помогать Армении и защищать ее, поскольку между странами сложились длительные дружеские отношения.