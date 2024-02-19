В Госдуме предостерегли Армению от повторения судьбы Украины Депутат ГД Водолацкий: жители Армении в отличие от Пашиняна считают РФ союзником

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Отношение граждан Армении к России кардинально отличается от позиции премьер-министра страны Никола Пашиняна, отказавшегося считать Ереван союзником Москвы, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, Россия всегда будет помогать Армении и защищать ее, поскольку между странами сложились длительные дружеские отношения.

Если мы спросим у граждан Армении об их отношении к России, то их позиция будет кардинально отличаться от позиции Пашиняна. Так как у большинства родственники проживают в РФ. Они общаются и понимают, что Россия для них — важный союзник и партнер, — заявил Водолацкий.

По словам депутата, Пашинян пытается усидеть на двух стульях, заигрывая с Западом. Парламентарий уверен, что такая политика не приведет Армению ни к чему хорошему, как все уже могли убедиться на примере Украины.

Не думаю, что Армения хочет пройти тот же путь, который сейчас проходит Украина, уничтожая собственный суверенитет. Пашинян сегодня решил поучаствовать в игре стран Запада, чтобы с каждой стороны «откусывать для себя большой кусок». Однако если он продолжит вести подобную политику, то жители Армении такого безответственного отношения к себе и своей стране не потерпят. Полагаю, уже в ближайшее время мы увидим последствия этого двуличия, — заключил депутат.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.