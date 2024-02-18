Пашинян обвинил Россию в нарушении обязательств в отношении Армении Пашинян: в заявлении 2020 года нет пункта о контроле РФ коммуникаций в Армении

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

В заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Россия имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в Армении, заявил на встрече с представителями армянской диаспоры в Германии премьер-министр республики Никол Пашинян. Он также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.

В пункте № 9 трехстороннего заявления нет такого, что РФ может контролировать что-то на нашей территории. Другие пункты этого документа Азербайджан и Россия, по сути, разорвали и выбросили, полностью нарушив свои обязательства, — сказал премьер.

Пашинян также рассказал о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 17 февраля. По словам премьер-министра, одним из главных итогов мероприятий стало подтверждение сторонами приверженности ранее достигнутым в Праге и Брюсселе договоренностям. Пашинян указал, что стороны договорились о встрече министров иностранных дел двух государств, после которой состоится контакт членов комиссии по демаркации и делимитации границы между странами.

Глава армянского кабмина добавил, что если достигнутые договоренности будут соблюдены, то их реализация поспособствует снижению напряженности на границе.

Ранее Алиев отметил, что условием для подписания мирного договора между странами является закрепление в законодательстве Армении отказа от территориальных претензий к Азербайджану. Перед этим Пашинян проинформировал, что архитектура и принципы документа уже согласованы.