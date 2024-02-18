Пашинян отверг союзничество Армении с Россией по вопросу Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Германии. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.

Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. <...> Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ. <...> Декларация — это признание границ и территориальной целостности республик. И в вопросе Украины работает та же логика. Декларация касается всех. И если мы ее разрушим, может разрушиться все, — сказал Пашинян.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о стремлении Украины и Молдавии стать членами Евросоюза, добавив, что у Еревана тоже имеются европейские стремления. Как подчеркнул дипломат, республика решила выбрать «необратимый путь» реформ и демократизации и намерена его придерживаться при значительной поддержке ЕС.

В свою очередь сам Пашинян отмечал, что Армения не обсуждает возможность вступления в НАТО. Глава правительства при этом допустил, что Ереван может переосмыслить участие страны в ОДКБ.