В Кремле пообещали разобраться с позицией Армении по ОДКБ Песков: в РФ будут прояснять ситуацию с «заморозкой» участия Армении в ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о «заморозке» членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, де-юре Армения состоит в организации.

У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. Конечно же, мы будем это прояснять. Будем общаться, будем выяснять, — заявил Песков.

Ранее Пашинян утверждал, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

Пашинян пояснил, что в ОДКБ «доминирует Москва». Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины, сообщил он до этого. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.

Кроме того, Пашинян обвинил РФ в нарушении обязательств в отношении Армении. Он подчеркнул, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Москва имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в республике. Политик также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.