Пашинян не упомянул Карабах в поздравлении с Днем независимости Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ни разу не упомянул напрямую Карабах, поздравляя народ с Днем независимости Армении. В послании, опубликованном на сайте правительства, он отметил, что армянский народ переживает трудные времена, а испытания являются неотъемлемой частью борьбы за независимость и суверенитет республики. По его словам, референдум 1991 года «был самый легким участком пути к независимости».

Народу Республики Армения впоследствии пришлось столкнуться с экономическими и политическими кризисами, войнами и бедностью. Именно в этом вихре, пройдя через испытания, мы поняли, что провозгласить независимость — это одно, а завоевать и укрепить ее — совсем другое, — заявил премьер.

По словам Пашиняна, его часто критикуют за то, что во внешней и внутренней политике он опирается на Алма-Атинскую декларацию 1991 года о создании СНГ. Он отметил, что требования отказаться от политики, основанной на этом документе, это «призывы отказаться от независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении, со всеми вытекающими из этого последствиями».

Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе 19 сентября с целью восстановления конституционного строя в республике. 20 сентября сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий. В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что армянские формирования сложат оружие, передадут Баку военную технику и оставят свои позиции.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана, на которой обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в регионе армян.