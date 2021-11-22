Пашинян и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и затронули проблемные вопросы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится на сайте президента Белоруссии.

Отмечается, что Пашинян проинформировал Лукашенко о возможных путях развития ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В ходе телефонного разговора стороны проинформировали друг друга о ситуации в Армении и Беларуси, обсудили проблемные вопросы в рамках ОДКБ, — говорится в заявлении пресс-службы белорусского лидера.

В последнее время обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась. Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов.

Позднее Баку согласился на предложение главы Европейского совета Шарля Мишеля об организации встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она состоится 15 декабря в Брюсселе в ходе саммита «Восточного партнёрства».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.