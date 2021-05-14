Пашинян: Франция готова оказать Армении военную помощь

https://static.news.ru/photo/6d286d6e-b4d3-11eb-a719-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что власти Франции готовы оказать стране военную помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Армянский политик отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил ему о готовности оказать содействие по разрешению ситуации, которая сложилась в Сюникской области.

Очередное обострение между Баку и Ереваном произошло после того, как власти Армении сообщили, что на территорию республики проникли около 200 азербайджанских военных. Пашинян утверждает, что войска продвинулись вглубь 3,5 км и попытались окружить Чёрное озеро в Сюникской области. К 14 мая прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту нарушения государственной границы. Позже в МИД Азербайджана выступили с официальным заявлением, в котором отметили, что действия военных около границы носят стандартный характер. На фоне конфликта представители Армении и Азербайджана обратились к России, но в Москве лишь призвали к деэскалации и решению проблемы дипломатическим путём.

Позже Пашинян написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором попросил о военной помощи. Кроме того, власти Армении обратились к председателю совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону из-за ситуации в Сюнике. Это обращение должны рассмотреть в трёхдневный срок.