Пашинян: Армения готова открыть дороги для Азербайджана

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Позиции вооруженных сил Армении на линии соприкосновения вдоль государственной границы с Азербайджаном

Армения готова открыть границы и дороги для Азербайджана в рамках действующего законодательства, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на сессии Генассамблеи ООН. По его словам, коммуникации могут быть использованы для транзита. Политик напомнил, что ранее было принято решение об открытии трех приграничных КПП, чтобы азербайджанцы могли ездить в Нахичеванскую автономную республику.

Но Азербайджан хочет новую дорогу. Армения с этим согласна, но по заявлению от 9 ноября 2020 года новую дорогу можно построить при согласии сторон. Ереван готов проложить такую дорогу в рамках национального законодательства и под суверенным контролем Армении, — заверил он.

При этом Пашинян уточнил, что Азербайджан хочет проложить экстерриториальный коридор и тем самым использовать его для новой агрессии против Армении. Он подчеркнул, что дороги должна предоставлять не только азербайджанская сторона, но и армянская.

Также в ходе своего выступления премьер-министр Армении заявил, что признание Азербайджаном территориальной целостности Армении позволит подписать мирное соглашение между двумя республиками. По его словам, Азербайджан должен признать 29,8 тысячи километров «международно признанной» армянской территории.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку приступить к делимитации границы с Ереваном, однако переговоры сторон по существу на текущий момент не ведутся. Глава республики подчеркнул, что этот процесс носит чисто формальный характер и никакие обсуждения по картам не проводятся.