Парламент Армении не смог избрать президента страны в первом туре

Парламент Армении не смог избрать нового президента республики в первом туре. Единственный кандидат на пост главы государства, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян получил только 69 голосов депутатов правящей партии «Гражданский договор». Для победы в первом туре ему нужно было набрать больше 80 голосов, сообщает ТАСС.

За избрание Ваагна Хачатряна на пост президента страны проголосовали 69 депутатов, выборы не состоялись, сегодня назначен второй тур, — сказал глава счётной комиссии Нарек Бабаян.

Согласно Конституции Армении, для избрания на пост президента кандидату необходимо получить не менее трёх четвертей голосов от общего числа депутатов парламента. В законодательном органе республики, который состоит из 107 парламентариев, у партии «Гражданский договор» есть 71 мандат. По этой причине выборы, по всей вероятности, состоятся во втором туре, во время которого Хачатряну достаточно получить не менее трёх пятых голосов от общего числа депутатов.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Он заявил, что покидает свой пост из-за «отсутствия инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны». Его полномочия были официально прекращены 1 февраля, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе.