Пять учений запланировала Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Из них четыре — на территории Белоруссии, рассказал на брифинге начальник штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Согласно документам организации, белорусская территория называется Восточно-Европейским регионом коллективной безопасности. О планах Организации в материале NEWS.ru.
Начальник штаба ОДКБ Анатолий Сидоров рассказал про «западную угрозу», подчеркивая её первостепенное значение для ОДКБ. По его словам, с февраля 2022 года численность коалиционных сил в Восточной Европе увеличилась в 2,5 раза — с 13 до 33 тысяч человек, почти половина из которых — американские военные. А в октябре НАТО провела учения Steadfast noon с отработкой применения ядерного оружия.
Планы ОДКБ на нынешний год выглядят своего рода ответом западной угрозе. Четыре раза силы коллективной безопасности намерены собираться на манёвры в своей европейской зоне — Белоруссии.
На территории Республики Беларусь планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ, — рассказал Сидоров. — Сперва пройдут совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023». На них будут отработаны задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности организации.
В прошлом году «Взаимодействие» прошло в Казахстане. На учениях отрабатывалась совместная операция по локализации вооруженного конфликта, уничтожению противника
и восстановлению положения на государственной границе. Учебная обстановка была смоделирована с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, что позволило максимально приблизить обстановку к реальным действиям.
Также в Белоруссии в будущем году пройдут специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2023», специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2023» и специальные учения с совместными формированиями радиационной, химической и биологической защиты «Барьер-2023».
Ещё одни манёвры под названием «Нерушимое братство», согласно первоначальным планам ОДКБ, должны были пройти в нынешнем году в Армении. Но не так давно премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что в 2023 году этих учений в Армении не будет, поскольку российское военное присутствие в стране, по его словам, создаёт для неё угрозу. В ноябре прошлого года Пашинян не стал подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. До этого, в сентябре, Ереван отказался от участия в учениях ОДКБ в Казахстане.
В нынешнем году учения «Нерушимое братство» вместо Армении пройдут в Киргизии, сказал Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос NEWS.ru.
Я не берусь комментировать заявление главы государства [об отказе Армении от проведения учений] — это его право. Учения с миротворческими силами ОДКБ в этом году проведены будут. Нами тут же было предложено другим странам — членам ОДКБ взять на себя проведение. Очень быстрая реакция последовала со стороны Киргизской Республики. Здесь сказали, что готовы провести учения с миротворческим контингентом ОДКБ на своей территории. Это мы обсудили и включили во все планы, — отметил начальник штаба организации.
По словам Сидорова, подобные случаи уже были, но ОДКБ не делала никогда «из этого трагедию». Решение руководства Армении не повлияет на возможности ОДКБ в обеспечении безопасности в столь непростом регионе, по мнению генерал-полковника.
Если обстановка потребует привлечения сил и средств системы коллективной безопасности в Кавказском регионе, то опыт и планы есть. Думаю, что государства — члены ОДКБ будут готовы подставить плечо своему союзнику. Но никто не может принять такое решение, кроме Совета коллективной безопасности, состоящего из глав наших государств, — заключил Сидоров.
Однако накануне, в понедельник, стало ясно, что в Совете коллективной безопасности не всегда бывает единство взглядов. Президент Белоруссии Александра Лукашенко подверг критике своих коллег — глав некоторых республик, которых белорусский лидер предпочёл не называть. Он посоветовал им определиться с позицией в отношении специальной военной операции РФ на территории Украины.
Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) — оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче, — заявил Лукашенко во время встречи в Минске с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.
В Москве позиция другая, здесь не склоны на официальном уровне предъявлять претензии странам ОДКБ. Об этом не так давно сказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как заметил министр, Россия не обращалась к странам ОДКБ с просьбой содействовать в СВО, поскольку исходит из своих самостоятельных возможностей решить задачи.
Свою позицию на этот вопрос с военной точки зрения выразил на брифинге генерал-полковник Анатолий Сидоров. Эта позиция совпала с точкой зрения главы российской дипломатии: привлекать контингент ОДКБ к проведению СВО нет необходимости.
Но среди экспертов есть другое мнение. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что накачка Западом вооружением Украины — это проблемы не только России, но и русскоязычного мира, находящегося на территориях других стран ОДКБ, отметил.
Поэтому эти страны должны понимать, что если НАТО, не дай бог, одержит военную победу над Россией, то следующими для них станут они как наши ближайшие союзники. К тому же, там много русскоязычных людей, которые поддерживают Москву. Эти страны сегодня могли бы проявить разумную инициативу и принять хоть какое-то участие в операции, облегчая нам задачу. Пусть даже не в самой зоне СВО, а на освобождённых территориях выполнять правоохранительные или какие-либо другие функции. Как это делали силы ОДКБ в Казахстане, взяв в январе прошлого года под контроль важные объекты, — сказал собеседник интернет-издания.
На взгляд Михайлова, ни одной постсоветской стране в российско-украинском конфликте в конечном счёте не удастся соблюсти нейтралитет. С одной стороны, эти страны боятся западных санкций, но с другой — должны помнить, что во время кризисов и вооружённых событий к ним на помощь первой всегда приходит Москва, а не Вашингтон или Брюссель, заключил военный эксперт.