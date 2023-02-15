Ответ на кризис: какие учения проведет ОДКБ в 2023-м, где задействует силы Военное руководство ОДКБ не планирует вовлекаться в СВО, но имеет план по урегулированию в Кавказском регионе, «если потребуется»

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Военные учения стран ОДКБ «Рубеж-2022» в Таджикистане

Пять учений запланировала Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Из них четыре — на территории Белоруссии, рассказал на брифинге начальник штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Согласно документам организации, белорусская территория называется Восточно-Европейским регионом коллективной безопасности. О планах Организации в материале NEWS.ru.

Начальник штаба ОДКБ Анатолий Сидоров рассказал про «западную угрозу», подчеркивая её первостепенное значение для ОДКБ. По его словам, с февраля 2022 года численность коалиционных сил в Восточной Европе увеличилась в 2,5 раза — с 13 до 33 тысяч человек, почти половина из которых — американские военные. А в октябре НАТО провела учения Steadfast noon с отработкой применения ядерного оружия.

Планы ОДКБ на нынешний год выглядят своего рода ответом западной угрозе. Четыре раза силы коллективной безопасности намерены собираться на манёвры в своей европейской зоне — Белоруссии.

На территории Республики Беларусь планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ, — рассказал Сидоров. — Сперва пройдут совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023». На них будут отработаны задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности организации.

В прошлом году «Взаимодействие» прошло в Казахстане. На учениях отрабатывалась совместная операция по локализации вооруженного конфликта, уничтожению противника

и восстановлению положения на государственной границе. Учебная обстановка была смоделирована с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, что позволило максимально приблизить обстановку к реальным действиям.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Также в Белоруссии в будущем году пройдут специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2023», специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2023» и специальные учения с совместными формированиями радиационной, химической и биологической защиты «Барьер-2023».

Ещё одни манёвры под названием «Нерушимое братство», согласно первоначальным планам ОДКБ, должны были пройти в нынешнем году в Армении. Но не так давно премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что в 2023 году этих учений в Армении не будет, поскольку российское военное присутствие в стране, по его словам, создаёт для неё угрозу. В ноябре прошлого года Пашинян не стал подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. До этого, в сентябре, Ереван отказался от участия в учениях ОДКБ в Казахстане.

В нынешнем году учения «Нерушимое братство» вместо Армении пройдут в Киргизии, сказал Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Я не берусь комментировать заявление главы государства [об отказе Армении от проведения учений] — это его право. Учения с миротворческими силами ОДКБ в этом году проведены будут. Нами тут же было предложено другим странам — членам ОДКБ взять на себя проведение. Очень быстрая реакция последовала со стороны Киргизской Республики. Здесь сказали, что готовы провести учения с миротворческим контингентом ОДКБ на своей территории. Это мы обсудили и включили во все планы, — отметил начальник штаба организации.

По словам Сидорова, подобные случаи уже были, но ОДКБ не делала никогда «из этого трагедию». Решение руководства Армении не повлияет на возможности ОДКБ в обеспечении безопасности в столь непростом регионе, по мнению генерал-полковника.

Фото: odkb-csto.org Начальник штаба ОДКБ Анатолий Сидоров

Если обстановка потребует привлечения сил и средств системы коллективной безопасности в Кавказском регионе, то опыт и планы есть. Думаю, что государства — члены ОДКБ будут готовы подставить плечо своему союзнику. Но никто не может принять такое решение, кроме Совета коллективной безопасности, состоящего из глав наших государств, — заключил Сидоров.

Однако накануне, в понедельник, стало ясно, что в Совете коллективной безопасности не всегда бывает единство взглядов. Президент Белоруссии Александра Лукашенко подверг критике своих коллег — глав некоторых республик, которых белорусский лидер предпочёл не называть. Он посоветовал им определиться с позицией в отношении специальной военной операции РФ на территории Украины.

Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) — оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче, — заявил Лукашенко во время встречи в Минске с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

В Москве позиция другая, здесь не склоны на официальном уровне предъявлять претензии странам ОДКБ. Об этом не так давно сказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как заметил министр, Россия не обращалась к странам ОДКБ с просьбой содействовать в СВО, поскольку исходит из своих самостоятельных возможностей решить задачи.

Свою позицию на этот вопрос с военной точки зрения выразил на брифинге генерал-полковник Анатолий Сидоров. Эта позиция совпала с точкой зрения главы российской дипломатии: привлекать контингент ОДКБ к проведению СВО нет необходимости.

Но среди экспертов есть другое мнение. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что накачка Западом вооружением Украины — это проблемы не только России, но и русскоязычного мира, находящегося на территориях других стран ОДКБ, отметил.

Фото: МО Украины Украинские военные

Поэтому эти страны должны понимать, что если НАТО, не дай бог, одержит военную победу над Россией, то следующими для них станут они как наши ближайшие союзники. К тому же, там много русскоязычных людей, которые поддерживают Москву. Эти страны сегодня могли бы проявить разумную инициативу и принять хоть какое-то участие в операции, облегчая нам задачу. Пусть даже не в самой зоне СВО, а на освобождённых территориях выполнять правоохранительные или какие-либо другие функции. Как это делали силы ОДКБ в Казахстане, взяв в январе прошлого года под контроль важные объекты, — сказал собеседник интернет-издания.

На взгляд Михайлова, ни одной постсоветской стране в российско-украинском конфликте в конечном счёте не удастся соблюсти нейтралитет. С одной стороны, эти страны боятся западных санкций, но с другой — должны помнить, что во время кризисов и вооружённых событий к ним на помощь первой всегда приходит Москва, а не Вашингтон или Брюссель, заключил военный эксперт.