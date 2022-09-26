Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ Минобороны Армении отказалось от участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за ситуации на границе с Азербайджаном

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Ереван не будет принимать участие в учениях коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, сообщает Telegram-канал «Инфоком» со ссылкой на армянское министерство обороны. Власти Армении приняли это решение из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях, — сообщили в Минобороны.

Учения КСОР ОДКБ начались в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана. Они продлятся почти две недели — в период с 26 сентября по 8 октября. В ходе маневров будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь в направлении ряда городов.