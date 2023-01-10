Колеблющийся Ереван: Пашинян высказал Москве все свои недовольства Тяготеющая к Западу Армения все больше отдаляется от Москвы

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Первая в этом году пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна отличилась рядом громких заявлений об отношениях Москвы и Еревана. По словам армянского премьера, хотя Россия всегда выступала гарантом безопасности республики, сегодня ее военное присутствие создает новые угрозы в регионе. Интересно, что подобные комментарии из Еревана прозвучали почти сразу после антироссийских митингов у 102-й базы вооруженных сил РФ в Гюмри. О каких «красных линиях» говорил Пашинян и какой будет реакция Москвы?

Без ультиматумов и публично

Вопрос о нынешней ситуации в Лачинском коридоре и о позиции Москвы, как и ожидалось, прозвучал в числе первых. Несколько дней назад полиция Армении задержала 65 участников митинга, которые собирались перекрыть входы на 102-ю российскую военную базу. Выкрикивая русофобские лозунги, протестующие возмущались, почему РФ бездействует в вопросе разрешения ситуации в Карабахе. В связи с этим они предлагали разорвать союзнические отношения с Москвой.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Лачинский коридор

Пашинян сразу предупредил, что Армения, конечно, не выбирает «язык ультиматумов» со своими партнерами, но хочет говорить обо всех проблемах публично и откровенно. По его словам, раз российские миротворцы взяли на себя юридическую обязанность обеспечивать безопасность Лачинской дороги, то в Ереване от них ждут исполнения этих договоренностей.

Мы не критикуем российских миротворцев, но выражаем свою обеспокоенность относительно их деятельности. Не можем на это не реагировать, — заявил Пашинян.

Ситуация в Лачинском коридоре застопорилась в основном из-за того, что у российских миротворцев в Карабахе нет полноценного, детально сформулированного мандата, а потому повлиять на те или иные процессы в регионе могут не всегда. При этом Пашинян заявил, что мандат формально все-таки существует, и был подписан в двустороннем порядке министрами обороны Армении и России. «Если мне не изменяет память, в этом документе нет указания на то, что он вступает в силу только после того, как его подпишут все три стороны», — отметил Пашинян.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Но даже если Москва не придает особого значения упомянутому документу, в Армении, которая давно тяготеет к своим партнерам на Западе, как будто относятся к нему с пониманием — хотя это вызывает подозрения у наблюдателей. В Ереване предлагают свои варианты разрешения кризиса — впрочем, не самые выгодные для России.

Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнять свои обязательства как постоянный член СБ ООН, она должна обратиться в Совбез либо для предоставления российским миротворческим силам международного мандата, либо для направления в Нагорный Карабах новой многонациональной миротворческой миссии, — предложил Пашинян.

Подобные заявления армянского премьера продолжают его политическую линию по отдалению от России, которую он ведет с момента прихода к власти. А нынешнее положение в Лачинском коридоре стало всего лишь очередным поводом, заявил в беседе с NEWS.ru армянский политолог Грант Микаэлян. Однако, по словам эксперта, всю ответственность за принимаемые решения должно брать на себя именно руководство Армении.

Однозначно Россия взяла на себя это обязательство. Но никто не снимал ответственности с Пашиняна, а он пытается от нее избавиться. Россия взяла стратегическую паузу. А этот вакуум используется другими сторонами, в том числе Турцией. Давление на Пашиняна оказывается со многих сторон, и он ориентируется на эти политические векторы, — заявил Микаэлян.

Что задумал Пашинян?

Гражданская миссия ЕС, введенная недавно в Армению, сильно возмутила Москву. Вероятно, очередные разговоры о международных наблюдателях и вмешательство Запада в регион могут подготовить почву для нового кризиса в армяно-российских отношениях. По словам армянского премьера, своим молчанием Россия «подставляет» Армению и создает для нее новые угрозы.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

В последнее время Азербайджан во время контактов с западными коллегами обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана. В условиях молчания российских коллег получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но и наоборот, создает угрозы безопасности республики, — раскритиковал Пашинян позицию России.

И это одна из главных претензий армянского руководства, потому что Москву в Ереване считают ключевым гарантом безопасности. Но теперь, по словам Пашиняна, для дальнейшего выстраивания отношений сторонам важно понять, где проходит красная линия и где находится зона ответственности сторон. Пока это не станет ясно, Армения повышает градус и без того сложных отношений с ОДКБ.

Армения собирается уйти из ОДКБ?

Министр обороны Армении уже письменно сообщил своим коллегам из ОДКБ, что в данной ситуации мы не считаем целесообразным проведение учений ОДКБ в Армении. Данные учения, во всяком случае в этом году, в Армении проведены не будут, — объявил Пашинян.

Одновременно с попытками ввести международных наблюдателей в регион армянский премьер заявил, что аналогичная миссия ОДКБ может только ухудшить ситуацию.

Страны — члены ОДКБ де-юре не нейтральны в вопросе Карабаха, поскольку являются союзниками Армении, и де-факто не нейтральны, поскольку с Азербайджаном имеют более глубокие экономические и политические отношения, чем с Арменией, — отметил Пашинян.

Фото: odkb-csto.org ОДКБ

Армения придерживается линии на раздувание конфликта с ОДКБ и Россией, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко. Эксперт подчеркнул, что такую политику Пашинян осуществляет под совершенно надуманным предлогом и «совершенно неслучайно».

Франция и США всячески поддерживают эту линию и уверяют, что они лучшие партнеры для Армении, чем Россия. Они это делают для ослабления структур ОДКБ. Если Армения остановит свое участие в организации так же, как это сделал Узбекистан в 2012 году, то это может стать концом ОДКБ в ее нынешнем качестве. Кроме того, это может привести к созданию новой точки напряженности на Кавказе в период, когда Россия поглощена спецоперацией на Украине, — сказал Фененко.

Хитрый Ереван

Интересно, что параллельно с обвинениями в адрес Москвы Пашинян заявил: отношения Армении и России никогда раньше не были такими доверительными, как сейчас. При этом анонсируя отказ от участия в учениях ОДКБ, армянский премьер сообщил о готовности подписать мирный договор на основе предложений российской стороны.

Хотя Пашинян укрепился за последние полтора года, но все-таки его положение довольно шаткое, — объясняет неоднозначные заявления армянского премьера Грант Микаэлян. — Он пытается учитывать реакцию руководства России, реакцию внутри своей страны, положение в глазах других игроков и партнеров. Этим и вызваны некоторые противоречивые заявления. Пашинян пытается максимально сгладить острые углы, в частности обосновать некоторое ослабление армяно-российских отношений и стремление вывести российских миротворцев из региона.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

По словам эксперта, если Россия решит «наказать» Пашиняна, то армянский премьер будет как раз использовать эту ситуацию для дистанцирования от Москвы.

У Москвы нет никакого стратегического плана в отношении Еревана. Либо у России будет какой-то план, либо ее влияние в регионе резко сократится, — считает Микаэлян.

По мнению Алексея Фененко, такой исход вполне вероятен — но только после того, как отвлеченная украинским кризисом Россия «освободит свои руки и ресурсы».

До конца порвать отношения с Москвой Пашинян не готов. Но он ждет, когда Россия сделает это сама, чтобы со спокойной душой обвинить во всем Москву. После окончания спецоперации на Украине Россия может действительно занять такую позицию. России надоела такая бесконечная игра Армении со странами Запада, — заявил Фененко.

Несмотря на свое возмущение, Пашинян признал, что международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана, и пожалел о том, что на протяжении 30 лет Ереван был недостаточно прагматичен, когда воспринимал резолюции Совбеза ООН как «просто написанные на бумаге тексты, которые можно не замечать». Согласно этим документам, Карабах признавался неотъемлемой частью Азербайджанской Республики.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Колеблющиеся из стороны в сторону заявления Пашиняна показывают неоднозначную позицию армянского руководства, в том числе и по вопросам подписания мирного договора, считают эксперты. С одной стороны, Пашинян подписал в Праге заявление о признании территориальной целостности Азербайджана по Алма-Атинской декларации и Уставу ООН. С другой стороны, он говорит о готовности заключить мир в рамках предложений России. Согласно этим предложениям, определение статуса Карабаха «нужно оставить будущим поколениям».

Затягивание процесса армянской стороной не позволяет Баку и Еревану сдвинуться с мертвой точки и завершить урегулирование конфликта. Впрочем, Азербайджан уже заявлял, что ждать слишком долго не намерен. Уже после пресс-конференции армянского премьера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 2023 год «будет последним шансом для Армении». При этом он отметил, что Баку не планирует начинать третью войну.