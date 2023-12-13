«Остается только гадить»: Коц о подготовке терактов в Белоруссии Коц: НАТО не намерена отказываться от планов силового переворота в Минске

Евросоюз и НАТО не намерены отказываться от планов силового переворота в Минске, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он комментирует заявление о том, что на территории Польши готовятся группы для совершения терактов в Белоруссии. Он напоминает, что в 2020 году президент страны Александр Лукашенко продемонстрировал, что не допустит в республике «майдана». Поэтому Альянсу пытается «гадить по мелочи», считает он.

ЕС и НАТО не намерены отказываться от планов силового переворота в Минске <...> Впрочем, эта задача — не из легких <...> Вмешиваться напрямую боязно. Особенно после того, как Россия разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Остается только гадить по мелочи, устраивая теракты и редкие вылазки, — пишет журналист.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Польша готовит семь групп для захвата объектов и совершения терактов на территории республики. По его словам, одна из групп тренируется в Белостоке. Руководит ею гражданин Белоруссии, который обучался в военной академии, а затем сбежал за границу. Он предупредил польских, украинских и прибалтийских коллег, что это оружие может быть повернуто против них самих, так как оно не поддается контролю.