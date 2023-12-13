Польша готовит семь групп для захвата объектов и совершения терактов на территории Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель. По его словам, которые приводит агентство БЕЛТА, одна из групп тренируется в Белостоке. Руководит ею гражданин Белоруссии, который обучался в Военной академии, а затем сбежал за границу.

На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом «Шляхтич». Это одна из наиболее агрессивных структур, — сказал Тертель.