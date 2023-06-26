«Финансируют терроризм»: КГБ Белоруссии о западных спецслужбах В КГБ Белоруссии раскрыли западные спецслужбы, которые готовят боевиков для захвата власти

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместитель начальника Следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что ведомство располагает сведениями о сотрудниках иностранных спецслужб, осуществляющих в Польше, на Украине и в странах Прибалтики подготовку боевиков, которых планируется задействовать для силового захвата власти в республике. По его словам, сотрудникам КГБ известны фонды, которые «осуществляют финансирование террористической деятельности».

Комитету государственной безопасности эти лица известны, нам известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности, — сказал Бычек.

Он перечислил известные КГБ Белоруссии фонды: в Польше это «Гром», в Литве это Союз стрелков Литвы, на Украине это СБУ и подразделения украинской военной разведки. Бычек отметил, что у ведомства есть возможности для «ликвидации угрозы».

20 июня СВР предложила сотрудникам заграничных учреждений Украины приезжать в Москву ради безопасности на фоне чисток нелояльных Киеву работников. В СВР заявили, что знают о множестве украинских сотрудников, уже решивших или собирающихся не возвращаться на родину после командировок.