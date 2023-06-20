Российская разведка предложила украинским дипломатам перебираться в Москву

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство Украины в Лондоне

Служба внешней разведки России (СВР) предложила сотрудникам заграничных учреждений Украины приезжать в Москву ради безопасности на фоне чисток нелояльных Киеву работников, передает ТАСС. В СВР заявили, что знают о множестве украинских сотрудников, уже решивших или собирающихся не возвращаться на родину после командировок.

Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность, — предложили в российской разведке.

Как утверждает директор СВР Сергей Нарышкин, «деградация внутриполитической и социально-экономической ситуации на Украине» и «репрессивные методы управления государственным аппаратом» все сильнее затрагивают персонал украинских представительств за рубежом.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предупредил, что МИД страны в октябре может остаться без финансирования. Несмотря на это, он подчеркнул, что количество диппредставительств должно быть расширено, в частности, в Азии, Латинской Америке и Африке.