Осенний бунт: жителям Молдавии без газа теплее в протестных палатках Молдавская оппозиция спешит с протестами, пока социологи говорят о её высоком рейтинге

Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Осень началась в Молдавии с новых атак на президента и правительство. На новой сессии парламента, открывшейся на прошлой неделе, Блок коммунистов и социалистов (БКС) запустил процедуру отставки правительства, выдвинув ему вотум недоверия. А уже в воскресенье, 18 сентября, около 45 тысяч протестующих собрались перед зданием администрации президента республики с лозунгами вроде «Меняем Санду на дрова!». Собравшиеся потребовали отставки президента и правительства. Протест возглавила оппозиционная партия «Шор», ее лидеры заявили, что акция будет продолжаться в режиме нон-стоп «до демонтажа нынешней власти и досрочных выборов». К чему могут привести оппозиционные выступления — в материале NEWS.ru.

Санду баррикадами не напугать

Протестующие перед президентским дворцом в Кишинёве декларируют серьёзные намерения. Накануне поздно вечером, в воскресенье, они установили 120 палаток, окрестив место протестной акции «Городком перемен». Оппозиционеры обещают не покидать его до полного выполнения требований об отставке президента и правительства. Почётный председатель партии «Шор» Валерий Клеменко сообщил, что полиции удалось развернуть обратно многие автобусы, направлявшиеся из районов в Кишинёв. За событиями пристально наблюдает из Израиля глава партии — бизнесмен Илан Шор.

Очень скоро я буду вместе с протестующими в Кишиневе стоять на площади, а еще через некоторое время мы вместе войдем в правительство для того, чтобы управлять Молдавией и сделать ее богатой, — заявил накануне господин Шор.

Пока он выступил перед собравшимися на площади по видеосвязи, заявив, что рассчитывает вывести на улицы не менее 100 тысяч человек.

На Илана Шора молдавские власти завели с 2017 года несколько уголовных дел и объявили его в международный розыск. Его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах, а также в незаконном пересечении границы. Политическую деятельность Шор сочетал с предпринимательской, управляя различными компаниями, возглавлял совет по администрированию Banca de Economii S.A., владел футбольным клубом «Милсами». Ещё его часто представляют как супруга российской певицы Жасмин.

Президент Республики Молдова (РМ) Майя Санду не стала комментировать требования протестующих, покинув Кишинёв за день до митинга. Сначала она отправилась в Лондон на похороны Елизаветы II, а оттуда держит путь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и в Берлин. Другие представители власти предпочли высказаться в адрес участников бессрочного протеста в соцсетях. Вице-премьер Андрей Спыну назвал происходящее «протестом воров». Он обвинил демонстрантов в том, что те поддерживают банкира, завязанного в финансовых махинациях и пытающего уйти от ответственности. Министр труда и социальной защиты РМ Марчель Спатарь заявил, что организаторы протестов выплачивают деньги «нуждающимся», намекая на подкуп сторонников. По мнению депутата правящей партии PAS Раду Мариана, оппозиционерами и вовсе руководит Москва. Якобы некоторые российские СМИ поддержали акции партии «Шор».

Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Протестующие недовольны ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители

В Молдавии теряют газ с востока, приобретая вооружение с запада

Нынешнюю протестную вспышку в Молдавии породили подскочившие цены на газ, который в республику поступает полностью из России. Так, 1 сентября компания «Молдовагаз» предупредила жителей страны о новом повышении тарифа. По словам главы компании Вадима Чебана, с нынешнего месяца цена увеличится до $1882,78 за тысячу кубометров, притом что в ноябре прошлого года она составляла $450 за этот же объём.

Недовольство людей вызвано их тяжёлым социальным положением, отметил в беседе с NEWS.ru молдавский политолог Николай Паскару.

В социально-экономическом плане у нас уже дно. Дорожает газ. Нас ждёт трудная зима. Это правительство ведёт население к полному обнищанию. Правительство коррумпировано, периодически мы узнаём о том, что представители власти имеют секретные счета в офшорах, — сказал собеседник интернет-издания.

Стало известно, что во вторник, 20 сентября, «предупредительную» акцию протеста проведёт Ассоциация молдавских сельхозпроизводителей «Сила фермеров». Аграрии утверждают, что несут большие убытки из-за высоких цен на ресурсы и сырьё, а также российского эмбарго.

Правительство погружает население не только в бедность, «доведя до инфляции почти в 35%», но и в страх, говорит депутат парламента от БКС Богдан Цырдя.

В сентябре 2021 года власти закупили на Западе вооружения на $5 млн, летом нынешнего года получили кредит в $40 млн на закупку оружия. А 8 сентября на встрече министров обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн было решено выделить новый пакет военной помощи Украине, из которых миллионы долларов получат и наши власти. Всё это пугает население Молдовы. Люди боятся такой активности, вовлечения Молдовы в военные действия в том или ином формате. Тем более что на днях мы узнали о запуске тройственного формата взаимодействия между Украиной, Молдовой и Румынией. Плюс какие-то военные учения проходят на юге страны, передвижение техники. Всё это вносит напряжённость в обществе, — отметил Богдан Цырдя в беседе с NEWS.ru.

Фото: army. md

Поднять сегодня жителей Молдавии на протест не сложно. Но главные акции в стране ещё впереди, прогнозирует политолог Николай Паскару. Он напоминает, что пока перед президентским офисом собрались сторонники партии «Шор», однако недовольство политикой Санду вызрело в более широких кругах молдавского общества. «Шор» не в состоянии справиться с такими масштабными политическими задачами.

Это не та партия, которая способна организовать общенациональный протест. Большинство в обществе считает, что у «Шора» очень хорошие менеджеры, но сама партия появилась из миллиардных денежных афер. Нет у неё кредита доверия — в Молдове многие убеждены, что её лидеры участвовали в развале банковской системы страны, — настаивает политолог.

Николай Паскару подозревает «Шор» в игре на протестных настроениях. По его мнению, эта политическая сила выполняет задание европейских партнёров «по выпуску пара из перегретого общества». Западным политикам, имеющим компромат на «банкиров, укравших миллиард на родине», не составляет труда договориться с ними об оппозиционной активности, которая, по сути, локальна. Смысл этого маневра в том, чтобы предотвратить по-настоящему общенациональный протест против президента Санду и правительства страны.

О том, что Запад манипулирует политикой Кишинёва, говорят многие молдавские политики и эксперты. Для экс-президента, лидера Партии социалистов Игоря Додона и его сторонников тема полной зависимости нынешних молдавских властей от ЕС стала одной из программных. Судя по тому, что Додон призвал жителей страны присоединиться к протестам, лидер социалистов все же не подозревает «Шор» в негласном сотрудничестве с властями. Однако, похоже, и не надеется, что к «Шору» сегодня готовы примкнуть многие недовольные президентом и правительством.

Партия социалистов готовит свои инициативы по отставке правительства, выдвигает антикризисный план, проводит свои акции, общей протестной повестки у нас с «Шором» нет, — подчеркнул Богдан Цырдя. — Но я не исключаю, что рано или поздно появится некий круглый стол. Оппозиционное движение Молдовы примет более консолидированный и организованный характер. Но сегодня каждая оппозиционная партия действует со своей повесткой.

Фото: Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Протесты охватили многие города Молдавии, а в Кишиневе манифестации проходят в самом центре, напротив президентского дворца. Впрочем, Майи Санду все равно нет на родине — она прощается с королевой Елизаветой, а затем летит на Генассамблею ООН

Понять, почему «Шор» спешит действовать в одиночку, помогают результаты свежих социологических исследований. Согласно опросу компании iData-Date Inteligente, если бы выборы в парламент состоялись в первый день протеста, 18 сентября, то правящая партия PAS, Блок коммунистов и социалистов и партия «Шор» получили бы почти равное количество мандатов, при этом правящая партия потеряла бы половину мандатов. Сегодня у PAS 63 депутатских мандата, а у «Шора» — только шесть. Протестная активность этой партии имеет возможность значительно увеличить своё представительство в парламенте в случае досрочных выборов.

Молдавская власть, судя по её реакции на протесты, пока даже не задумывается о сложении полномочий. Здесь понимают, что разрозненная оппозиция не представляет для неё серьёзной угрозы. Только если сбудутся планы отдельных оппозиционеров на объединение самых разных противников «режима Санду», у протестного движения появятся хорошие шансы на успех.