Пока руководители субъектов РФ готовятся, в соответствии с указом президента Владимира Путина, выработать свои комплексы мер по борьбе с коронавирусом, в соседнем Казахстане центральная власть уже давно отдала этот вопрос на откуп региональным. К сожалению, подобный подход зачастую не помогает решать проблемы и лишь преумножает их.

В ходе телеобращения к нации 2 апреля российский лидер подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в связи с распространением COVID-19 существенно отличается в различных регионах России. В этих условиях президент поручил властям субъектов РФ до конца текущей недели самостоятельно разработать и представить комплексы мер по преодолению эпидемии — исходя из территориальной специфики. Региональным руководителям позволяется по собственному усмотрению приостанавливать работу местных предприятий, ограничивать передвижение на подконтрольной территории и т. д. Путиным был подписан и соответствующий указ, который размещён на официальном сайте Кремля.

Подобный подход уже опробован, например, в Казахстане, где центральное руководство предоставило акиматам — региональным органам исполнительной власти в областях и городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) — «зелёный свет» в принятии экстренных мер. Однако результаты подобной свободы действий серьёзно отличаются в разных частях страны.

akimat_shymkent/instagram.com

Так, например, в Шымкенте — третьем по численности населения после Нур-Султана и Алматы, закрытых ещё в марте, — с 4 апреля также будет введён карантин. Вокруг района, где проживает основная часть заражённых (по состоянию на 3 апреля — 11 человек) уже выставлены блокпосты и прекращено движение. Покидать город или въезжать в него запрещено. Меры, которые принимал акимат Шымкента ещё до решения о введении карантина, уже дали положительный результат. На данный момент город, в котором проживает более миллиона человек, занимает девятое место по количеству заболевших в республике. При этом пока речи о комендантском часе не идёт.

А вот в Восточно-Казахстанской области (ВКО), где пока насчитывается трое заражённых, местные власти, видимо, решили перестраховаться. Аким ВКО Даниал Ахметов 31 марта (через три дня после выявления двух подтверждённых случаев заражения) заявил о введении пропускной системы для передвижения по городам Семея и Усть-Каменогорск. Проблема лишь в том, что вступает это решение в силу уже 6 апреля. С этого дня жители без пропуска не смогут покинуть свой дом. Подобный шаг акимата вылился в то, что за пропусками выстроились внушительные очереди, а люди обоснованно беспокоятся о том, не приведёт ли их массовое скопление к распространению коронавируса.

shymkent.gov.kz

Второй малоприятный аспект введения пропускной системы в ВКО заключается в непоследовательности позиции акимата. Часть пропусков выдаётся в кооперативах собственников квартир (КСК), а те, в свою очередь, как оказалось, вправе отказать гражданину, если за последним числится задолженность по оплате услуг ЖКХ. Новость об этом уже вызвала шквал критики в казахстанском сегменте Интернета и, вероятно, власти ВКО всё же прислушаются к мнению населения. Во всяком случае, надежду на это дают перестановки в руководстве области. На фоне принятия жёстких ограничительных мер и роста народного недовольства Ахметов 3 апреля представил своего нового первого заместителя — Алмасхана Сматлаева. Чиновник, проходивший обучение в России и США, ранее уже положительно зарекомендовал себя в должности ахметовского зама по вопросам экономики и финансов.

Как бы то ни было, опыт Казахстана — и удачный, и противоречивый, — очевидно может оказаться полезным для России, которая в целом пристально наблюдает за социально-политическими процессами на территории своего ключевого центральноазиатского партнёра.