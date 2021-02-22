Оппозиционеры разбили палатки у здания парламента в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/f94a4420-75e0-11eb-ac59-96000091f725_660.jpg Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

В Тбилиси продолжается акция протеста против задержания главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Он был арестован утром во вторник, 23 февраля.

Как сообщают местные СМИ, напротив здания парламента в грузинской столице стали появляться палатки. Отмечается, что пока сотрудники правоохранительных органов на это не реагируют. Оппозиционеры же назвали установку палаток символическим актом. Их требования заключается в освобождении Мелии и в проведении досрочных парламентских выборов. Также митингующие перекрыли проспект Руставели.

Мы пришли к зданию парламента, где находится главное зло — однопартийный парламент, — приводит Sputnik Georgia слова лидера партии «Европейская Грузия» Гиги Угулавы.

Основанием для задержания Ники Мелии послужила неуплата оппозиционером залога в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Ожидавший ареста политик забаррикадировался вместе со сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Чтобы их разогнать, силовики применили перцовый газ.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал задержание главы оппозиционной партии Ники Мелии и назвал его «криминалом». Глава правительства пояснил, что Мелия был задержан за организацию штурма парламента. По его словам, эту акцию оппозиция запланировала с целью «проверить силу государства».