Глава кабмина Грузии прокомментировал задержание Мелии

https://static.news.ru/photo/06a4c424-75c3-11eb-bf7b-96000091f725_660.jpg Ника Мелия Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал задержание главы оппозиционной партии Ники Мелии и назвал его «криминалом».

Глава правительства пояснил, что Мелия был задержан за организацию штурма парламента. По его словам, эту акцию оппозиция запланировала с целью «проверить силу государства».

Мы сильное государство, у нас сильная полиция, эффективный министр внутренних дел. Я хотел бы публично поблагодарить министра Вахтанга Гомелаури и полицию от имени правительства за защиту достоинства и стабильности нашего государства, — цитирует премьера РИА Новости.

Гарибашвили также подчеркнул, что Грузия — страна, «управляемая верховенством закона».

Мелия был задержан утром 23 февраля с санкции суда Тбилиси. Основанием для этого послужила неуплата оппозиционером залога в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Ожидавший ареста политик забаррикадировался вместе со сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Чтобы их разогнать, силовики применили перцовый газ.

Грузинская оппозиция анонсировала акцию протеста в связи с арестом Мелии. Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе призвала граждан собраться днём 23 февраля у здания администрации правительства.

Как писал NEWS.ru, посольство США в Грузии раскритиковало власти страны за задержание Мелии. В дипмиссии расценили это как отступление Тбилиси от демократического пути.