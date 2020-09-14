Оппозиционер Цепкало рассказал, как можно лишить милицию зарплаты

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало сообщил журналистам о своём плане, который должен привести к тому, что нынешнему лидеру республики будет нечем платить силовикам заработную плату. По словам оппозиционера, для этого нужно ослабить экономику страны.

Как сказал Цепкало, для достижения поставленной цели необходимо закупать иностранную валюту и уклоняться от уплаты налогов.

Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции, — цитирует экс-кандидата в президенты журнал Le Figaro.

Цепкало подчеркнул, что в настоящее время в Белоруссии больше силовиков, чем преподавателей в высших учебных заведениях. По поводу своего плана по обрушению экономики страны политик не уточнил одной детали — как всё им перечисленное скажется на уровне жизни обычных людей. Однако бывший кандидат в президенты привёл в пример Польшу. Там в 1980-е годы происходили массовые стачки рабочих. Они пытались добиться создания независимых профсоюзов. И всё это, как отметил Цепкало, привело к полному восстановлению Польши и к тому, что страна превратилась в «одно из самых развитых государств Европы».

В Белоруссии результаты прошедших 9 августа президентских выборов привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, Валерий Цепкало заявил, что действующий глава республики Александр Лукашенко — преступник.