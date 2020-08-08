Официального представителя телеканала «Белсат» задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/be0778aa-da78-11ea-9e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники телеканала «Белсат» сообщили о задержании официального представителя Ирины Славниковой в Минске. На данный момент её везут в Ленинский РОВД.

Около 19:30 в Минске задержали официального представителя телеканала «Белсат» в Белоруссии Ирину Славникову, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что задержание произошло на улице.

Ранее двух корреспондентов и оператора российского телеканала «Дождь» задержали в Минске в день президентских выборов. О причинах этого пока неизвестно. Позже руководство телеканала сообщило, что не получило подтверждения аккредитации журналистов на работу в Белоруссии. При этом редакция подала документы ещё в июне.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.

Как писал NEWS.ru, люди в штатском провели обыск в квартире, которую задержанные журналисты «Дождя» снимали в Минске.