Премьер Белоруссии: оборудование границы с РФ обошлось бы в $1-1,2 млрд

https://static.news.ru/photo/2f15f030-e31b-11ea-9d68-fa163e074e61_660.jpg Роман Головченко Фото: vpk.gov.by/Global Look Press

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что техническое оборудование границы с РФ может обойтись бюджету республики в 2,5-3 млрд белорусских рублей (около $1-1,2 млрд). Власти не видят необходимости в таких тратах.

Технически оборудовать белорусско-российскую границу, по предварительным расчётам, обойдется бюджету в 2,5-3 млрд, на это потребуется 3-5 лет, — отметил политик в интервью телеканалу ОНТ.

Он напомнил, что 650 тыс. белорусов проживают в Российской Федерации. Они пользуются теми же правами, что и россияне. Это нельзя перечеркнуть.

29 июля власти Белоруссии заявили о задержании 33 российских граждан, которые будто бы работают в так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». СК Белоруссии подозревает россиян в подготовке массовых беспорядков в республике. Также было заявлено, что на территорию страны якобы приехали «более 200 боевиков» с целью дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании. В отношении россиян возбудили уголовные дела о подготовке терактов. Выборы в стране назначены 9 августа.

Как ранее писал NEWS.ru, на трассе M-1 Минск — Москва были замечены колонны военной техники, движущиеся к российско-белорусской границе. Один из местных жителей опубликовал в Сети видео, на котором видно, как белорусские военные разворачивают палаточный городок у самой трассы.