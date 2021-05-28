«Не положено»: эксперт о проведении Москвой расследования по Сапеге

https://static.news.ru/photo/85b262b0-bfc6-11eb-8d8e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия является самостоятельной и независимой страной, поэтому Москве не положено проводить там свои расследования. Так на вопрос NEWS.ru о возможном российском вмешательстве в дело арестованной в Минске гражданки РФ Софии Сапеги ответил вице-президент Российской ассоциации международного права Олег Хлестов.

По словам эксперта, официальная Москва в рамках дела Сапеги может обращаться к Белоруссии исключительно по дипломатическим каналам.

Белоруссия — самостоятельное и независимое государство. Нам там расследование проводить не положено. Россия может только по дипломатическим каналам обращаться к белорусским властям с просьбой разобраться в этом деле, — подчеркнул Хлестов.

Сапега вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем 23 мая летела бортом ирландской авиакомпании Ryanair из афин в Вильнюс. Самолёт совершил экстренную посадку в Минске, после чего силовики сняли с рейса оппозиционера и россиянку. Девушка была арестована на два месяца. Ей пока не предъявлено обвинение.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Сапега признаётся в администрировании Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси». В нём публикуются личных данные силовиков. 28 мая минский суд не удовлетворил жалобу на задержание россиянки. В этот же день к ней наконец, через пять дней после задержания, пустили адвоката.