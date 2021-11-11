Названа дата очередного судебного процесса над Саакашвили

Тбилисский городской суд назначил ещё один судебный процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили на 15 ноября, он касается дела о растрате государственных средств. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая, передаёт ТАСС. В последний раз суд над Саакашвили прошёл 10 ноября. Слушалось дело о разгоне митинга оппозиции в 2007 году. Политик в зале суда отсутствовал.

15 ноября назначен ещё один процесс, в котором фигурирует Михаил Саакашвили. Примет ли он участие в процессе, пока неизвестно. Процесс состоится в 11:00 (10:00 мск. — NEWS.ru), — сказал Басилая.

Он добавил, что процесс касается дела о растрате государственных средств в размере более $2,7 млн.

На предыдущем заседании, касающемся разгона митинга оппозиции в 2007 году, суд отменил арест Михаила Саакашвили по данному уголовному делу. По мнению судьи Нино Элиэшвили, в такой мере пресечения нет необходимости, поскольку политик находится в заключении на основании приговора по другим уголовным делам.

Адвокат Саакашвили Беки Басилая сообщил, что теперь политик сможет совершать три телефонных звонка в месяц продолжительностью по 15 минут. Ранее мера пресечения ограничивала это право.

Сам бывший президент Грузии на заседании 10 ноября отсутствовал, поскольку тюремная администрация отказалась доставить его в здание суда из-за возможных провокаций и ухудшения состояния здоровья.