Саакашвили отменили арест по одному обвинению

Тбилисский городской суд отменил арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в рамках одного из уголовных дел. Тем не менее, политик останется под стражей. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

10 ноября суд отменил арест по делу о разгоне митинга в 2007 году. Судья пояснила, что в такой мере пресечения нет необходимости. Она отметила, что уже по другим уголовным делам, в которых его обвиняют, политик находится в заключении.

Адвокат сообщил, что до этого арест ограничивал право экс-президента на телефонные звонки. Теперь он сможет трижды в месяц говорить по телефону по 15 минут. Само заседание суда прошло без Саакашвили, так как тюремная администрация отказалась доставить его в здание — они опасаются провокаций. Когда судья не допустила к слушанию правозащитников, адвокаты встали со своих мест и покинули зал.

В ноябре 2007 года грузинская оппозиция устроила митинг против Саакашвили у здания парламента. Полиция разогнала протестующих с помощью водомётов, слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль. После этого начался штурм офиса телекомпании Imedi, которую обвинили в подрыве государственной деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии перевели в тюремную больницу в Тбилиси. Решение о его госпитализации принял консилиум врачей. В медучреждении политик оскорбил медперсонал и повредил дорогостоящее оборудование. По данному факту начато расследование.