На выборах в парламент Киргизии лидируют провластные партии

После обработки 50% бюллетеней на выборах в парламент Киргизии лидируют три провластных блока: «Ата-Журт Кыргызстан» («Отечество Кыргызстан») с 31,24%, «Ишеним» («Вера») с 25,36%, и «Ынтымак» («Гармония») с 20,56%, такие данные приводит сайт ЦИК республики. Результаты прошлых выборов в парламент республики 2020 года были признаны недействительными.

Также предварительно преодолевают необходимый 5% барьер: «Бутун Кыргызстан» (Единый Кыргызстан) — 11,86%, «Ыйман Нуру» (Луч совести) — 10,48%, «Эл Умуту» (Надежда народа) — 8,35%, «Азаттык» (Свобода) — 7,53%, Социал-демократы — 5,64% и «Ата-Мекен» (Отечество) — 6,13%.

Всего в парламент проходят 10 партий.

Выборы депутатов парламента в Киргизии завершились в 20:00 (17:00 мск). По данным МВД Киргизии, они прошли спокойно. Министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков заявил, что впервые в истории выборы состоялись в соответствии со всеми требованиями и нормами законодательства.

В Киргизии на выборах используются электронные избирательные урны, которые после завершения голосования автоматически передают информацию о результатах на центральный сервер. Тем не менее, официальные итоги подведут на основе традиционного подсчета протоколов.

В выборах принимали участие 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам. Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства.

Накануне дня голосования спецслужбы Киргизии заявили о том, что пресекли попытку государственного переворота. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности и МВД разоблачили преступную группу, готовившую насильственный захват власти. Сообщалось, что злоумышленники планировали организовать после голосования ряд провокаций для того, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку и последующий захват власти.