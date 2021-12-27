На Украине возвели стокилометровый забор на границе с Россией
В Луганской области на границе Украины и России появился стокилометровый забор
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:11, 27 декабря 2021
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
В Луганской области на границе Украины и России появился стокилометровый забор. Украинское издание «Общественное» сообщает, что высота забора составляет два метра и он обнесён колючей проволокой. Также отмечается, что забор начинается ещё в Харьковской области, где было установлено 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра слежения.
Противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса, обустроенные на границе, помогают отследить и задержать нарушителей, но удержать наступление потенциального противника не смогут, — сообщила представитель луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.
Глава МВД Украины Денис Монастырский ещё в октябре пообещал, что Украина построит «стену» вдоль всей протяжённости границы с Россией и Белоруссией.
27 декабря экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что напряжение между Россией и Украиной снизилось и «большая война» между ними вряд ли возможна. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко сообщил, что на данный момент нет оснований считать, что Россия может начать полномасштабное вторжение на Украину.