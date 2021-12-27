На Украине возвели стокилометровый забор на границе с Россией

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Газпром» в своём Telegram-канале сообщил, что запасы газа на Украине достигли исторического минимума. С 24 декабря в украинских подземных хранилищах находится 14,37 млрд куб. м голубого топлива, что почти на 10 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году, и на 1 млрд куб. м меньше объёма, закачанного в апреле 2021 года.

Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и...