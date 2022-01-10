На Украине рассказали о создании сил национального сопротивления

На Украине с 1 января 2022 года вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание сил территориальной обороны (ТрО), численность которых в мирное время не будет превышать 10 тысяч военнослужащих, однако при необходимости их количество за малые сроки можно будет увеличить до нескольких сотен тысяч резервистов. Об этом рассказал в видеообращении на сайте украинского Минобороны командующий Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины Юрий Галушкин.

По его словам, нацсопротивление включает максимально обширное привлечение граждан Украины к обеспечению военной безопасности государства.

Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и снабдить оружием и МТЗ подразделения в штат военного времени. Следовательно, на позвоночник Сил ТрО за короткий промежуток времени смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов, — заявил Галушкин в своём обращении, опубликованном на сайте Минобороны Украины.

Как отметил командующий, ближайшей целью является формирование резерва ТрО на должности по штату военного времени. По его словам, в дальнейшем будут созданы бригады и батальоны, которые можно будет в сжатые сроки укомплектовать своими резервистами, привести в готовность и приступить к выполнению боевых задач. За организацию подготовки резервистов ответственными будут батальоны и бригады Сил ТрО, также в этой работе будут задействованы ресурсы местных администраций на полигонах ВСУ, а также на участках местности в районах или областях.

Наша цель — подготовить как можно больше граждан, ведь массовая готовность общества к вооружённому отпору — это то, что может не пустить войну в наш дом, — подчеркнул он.

Галушкин добавил, что ведомство работает над упрощением процедуры записи добровольцев в силы территориальной обороны.

Вооружённая, обученная и готовая к противодействию нация способна убить любое желание у вражеского солдата захватить и удерживать территорию, население которой будет сопротивляться, — отметил Галушкин.

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что при наличии политической воли руководства страны конфликт на востоке Украины можно было разрешить за полгода. Бойко также считает, что украинская власть занимается «нагнетанием военной истерии».