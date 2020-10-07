https://static.news.ru/photo/d514abe0-0894-11eb-b7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине могут узаконить наказание за «отрицание российской агрессии».

В украинском парламенте зарегистрировали проект закона о наказании за отрицание «факта военной агрессии России по отношении к Украине». Как сообщается на сайте Верховной рады, автором инициативы выступил депутат из фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

Согласно тексту документа, исполнительные органы получат возможность штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения норм закона. Помимо этого, в случае повторного нарушения Национальный совет вправе обратиться в суд с иском об отзыве лицензии СМИ.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вряд ли сможет снять в одностороннем порядке ограничения в отношении Украины. Представитель Кремля отметил, что взаимные санкции противоречат интересам бизнеса и предприятий России и Украины. При этом он напомнил, что инициатором ввода ограничений выступала не РФ.