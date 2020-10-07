На Украине могут узаконить наказание за «отрицание российской агрессии».
В украинском парламенте зарегистрировали проект закона о наказании за отрицание «факта военной агрессии России по отношении к Украине». Как сообщается на сайте Верховной рады, автором инициативы выступил депутат из фракции «Слуга народа» Олег Дунда.
Согласно тексту документа, исполнительные органы
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вряд ли сможет снять в одностороннем порядке ограничения в отношении Украины. Представитель Кремля отметил, что взаимные санкции противоречат интересам бизнеса и предприятий России и Украины. При этом он напомнил, что инициатором ввода ограничений выступала не РФ.
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