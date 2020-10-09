На митинге в центре Бишкека слышна стрельба

https://static.news.ru/photo/83b0e6c2-0a26-11eb-bc2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

На центральной площади столицы Киргизии начались столкновения между участниками акции протеста. Слышны звуки, похожие на выстрелы.

На площади собрались сторонники бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Омурбека Бабанова. Протестующие применяют друг против друга палки, пластиковые бутылки, сообщает РИА Новости.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Ранее NEWS.ru писал, что президент республики Сооронбай Жээнбеков своим указом ввёл в Бишкеке режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 9 по 21 октября. Кроме того, глава государства распорядился ввести в столицу воинские формирования и военную технику.