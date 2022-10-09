Мы поедем, мы помчимся: как политика РФ воспринимается в Центральной Азии Республики бывшего СССР пытаются понять, как извлечь пользу из уехавших от мобилизации и предостеречь своих граждан от участия в СВО

Фото: AP/ТАСС

Частичная мобилизация в России сделала потоки миграции на постсоветском пространстве двусторонними. Если раньше представить себе наплыв россиян в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию было невозможно, то теперь это реальность, и ее масштаб только предстоит оценить. NEWS.ru проанализировал, как страны, привыкшие отправлять в Россию гастарбайтеров, пытаются разместить у себя нежданных гостей и придумать, какую пользу те могут принести, а также рассмотрел перспективы трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России.

Отличные условия, чтобы перезимовать

Число российских релокантов, приехавших с 21 сентября в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, нигде не называлось из-за сложности подсчета. Однако, опираясь на казахстанскую оценку в 100 тыс. человек, можно предположить: речь о весьма значительных цифрах. Хотя у трех вышеперечисленных стран нет общей сухопутной границы с РФ, на помощь пришло развитое авиасообщение — на прошлой неделе стоимость билетов в Бишкек, Ташкент и Душанбе доходила до 100–150 тыс. руб.

Пока во всех трех странах верят, что большинство россиян едва ли останутся там надолго: постсоветские республики они решат использовать лишь как транзитную точку по пути куда-то еще.

Фото: Стрингер/ТАСС По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехало около 98 тыс. российских граждан.

Я на днях летел из Ташкента в Стамбул, и на борту было очень много русских,— делится с NEWS.ru впечатлениями узбекский политолог Бахтиёр Алимджанов.— По-моему, сейчас на россиян в Ташкенте смотрят лишь как на источник заработка и никакого серьезного влияния на внутреннюю политическую жизнь они не оказывают. Да, есть националисты, которые пишут о релокантах со злорадством: мол, раньше узбеки были вынуждены пресмыкаться в России, а теперь все наоборот. Но они пишут в соцсетях на узбекском, и эти две социальные группы могут даже не пересечься друг с другом.

Напомним, что Ташкент еще с весны был одним из направлений политической эмиграции из России, но нынешний поток релокантов куда более разношерстный. При этом сказать, что за это время Узбекистан адаптировался к притоку новых людей, нельзя. Алимджанов вспоминает: «в марте—апреле власти активно говорили о программах для IT-специалистов. А сейчас об этом как будто все забыли. У нас часто делают громкие обещания, за которыми ничего не следует». Зато, по словам эксперта, россиянам удалось изменить местный рынок рекламы. «Теперь у нас предлагают услуги по телефону путем «холодного» обзвона. Такого раньше в Узбекистане никогда не было — прием явно заимствован из России",— рассуждает он.

Об укреплении национального IT-кластера за счет российских специалистов говорят и в соседней Киргизии.

У нас есть программа Digital Nomad — "Цифровой кочевник«,— напомнил NEWS.ru собеседник в правительстве страны. — Этот статус позволяет иностранцам жить в нашей стране без регистрации и других разрешительных документов. Думаю, мы запросто сможем переварить 40–50 тысяч новых людей и это даже пойдет нам на пользу.

Киргизский политолог и экономист Кубатбек Рахимов считает, что потенциал действительно есть.

«У россиян есть стереотипное понимание, что раз Центральная Азия — это родина гастарбайтеров, то там не может быть работы. Но это не так, — говорит он. — Мы — поставщики рабочих рук низкой и средней квалификации, а вот специалистов высокого уровня для менеджмента и креативной экономики у нас очень мало. К тому же нам свойственно легкое „раздолбайство“, что может сделать нас более привлекательными для российских работников, чем даже Казахстан».

Фото: Xinhua/Global Look Press Ташкент, строительная площадка.

В Киргизии созданы отличные условия, чтобы перезимовать, пережить трудные времена. Но осядет, по моим оценкам, не более 10 тыс. человек. Возможно, они купят у нас какую-то недвижимость, которую будут использовать как резервную, — рассказал Рахимов.

Пытаются привлекать российских IT-специалистов на местные рабочие места и в Таджикистане. Но там это почти не получается. Например, компания NovaSoft, которая занимается разработкой программного обеспечения для авиации, буквально сразу же разместила объявление с приглашением россиян на работу. Но пока, как рассказал NEWS.ru руководитель компании Фаррух Худойназаров, желающих нет. В зависимости от квалификации сотрудника он предлагает зарплату от $300 и выше, но это никого не устраивает. При этом средняя зарплата у самих таджиков — $160. Кроме IT-специалистов в Душанбе востребованы российские врачи и учителя, но проблемы в этих отраслях точно такие же.

Страна с низкими зарплатами у местных жителей и, как следствие, сравнительно низкими ценами могла бы стать привлекательной для тех, кто работает удаленно в российских или западных компаниях. Но и это не столь просто из-за очень низкой скорости интернета.

Ни один провайдер Таджикистана не предоставляет качество соединения, которое нужно мне для работы. Поэтому буду двигаться куда-то еще,— жалуется россиянин Андрей.

В основном такие, как он, едут в более привычный для россиян Казахстан, а также ОАЭ, Турцию и Индию.

Думаю, что с россиянами мы должны обращаться хорошо, как с нашими братьями. Не надо забывать, что около миллиона наших мигрантов работают в России и за счет этого мы имеем хорошее подкрепление бюджета, — рассуждает в беседе с NEWS.ru депутат парламента Таджикистана, лидер Демократической партии Саджафар Усмонзода.— То, что они сбежали от военной службы, — это внутренние проблемы России. Нам нет до этого дела. Мы, как люди, должны принять их и относится к ним как к представителям дружественного народа.

Одним из главных вопросов, волнующих россиян, которые покупали билеты в незнакомую страну более чем за 100 тыс. руб., была возможность экстрадиции. Звучало предположение, что так как Казахстан, Таджикистан и Киргизия входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то они, как военные союзники, выдадут России всех уклонистов. Но за время, которое прошло с начала частичной мобилизации, стало ясно, что это не так.

Вернуть людей можно только на основании заключения прокурора и по решению суда,— сказал Усмонзода.— Российское государство делает запрос, прописывает свое обвинение, на основании чего и кого необходимо экстрадировать в Россию. Если это обосновано правоохранительными органами, то действует соглашение об экстрадиции. Но в соглашениях нет фразы о том, что людей можно экстрадировать группами.

То же самое говорят и в Узбекистане.

В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию. При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушений, принудительной депортации не подлежат, — заявили в МИД страны.

Проверить поведение центральноазиатских стран на практике уже удалось — правда, только на примере Казахстана. Пока в публичное поле попали два случая, когда ставился вопрос о депортации: пьяная драка с участием россиян в Уральске и задержание в Астане журналистки Евгении Балтатаровой (признана в РФ иноагентом, российские правоохранительные органы обвиняют ее в распространении фейков об армии РФ и объявили в международный розыск). Но если в случае с дракой МВД Казахстана заявило, что вопрос о дальнейшем пребывании правонарушителей на территории РК будет решен «по принятии окончательных решений по административным материалам», то Балтатарову после короткой беседы в отделении полиции отпустили.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Алма-Ата, Казахстан. Полиция проверяет документы.

Процесс, который мы наблюдаем,— это очень интересная историческая метаморфоза,— рассуждает в беседе с NEWS.ru специалист по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов.— Дети и внуки тех, кто строил советскую империю, сами того не осознавая, пожинают плоды работы своих отцов и дедов, потому что без крупного интеграционного проекта, которым был СССР, сложно было бы себе представить нечто подобное. По-моему, этот процесс ограничен во времени и рано или поздно значительная часть россиян уедет — кто назад в Россию, кто куда-то еще. Но сам факт, что они выбрали в качестве временного пристанища бывшие окраины империи, уникален. Едва ли мы можем себе представить, чтобы французы во время потрясений во Франции бежали в Алжир, а британцы — в Пакистан.

Таджикский батальон

У спецоперации на Украине есть еще одно последствие, касающееся Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, возможно, даже больше, чем наплыв россиян. Практически одновременно с мобилизацией граждан в РФ запустили новую программу, позволяющую иностранцам (и в первую очередь трудовым мигрантам) подписать военный контракт. Плюсов два: достаточно высокая зарплата на протяжении службы и возможность затем в ускоренном порядке получить российский паспорт.

Эта комбинация — паспорт и большие деньги, порядка трех-четырех средних зарплат, не могла не сработать, — рассказал NEWS.ru глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.— С начала мобилизации нам в Федерацию звонили порядка десяти человек в день, желающих поучаствовать в программе. Одна группа из граждан Таджикистана с боевым опытом уже отзвонилась из автобусов — они ехали в Донецк. Но в Москве все организовано хорошо, а вот в регионах люди порой не знают, куда направлять мигрантов, и ошибочно советуют им пойти в обычный военкомат.

По словам Коженова, он связывался с представителями Минобороны и в ближайшее время в ведомстве должен появиться специальный человек, ответственный за взаимодействие с Федерацией мигрантов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как только он будет назначен и все нам объяснит, мы обязательно запишем ролик и выложим на своем YouTube-канале,— сказал Коженов.— Там будет все по пунктам: в какое окно и с каким пакетом документов обращаться.

При этом идейная составляющая, по словам Коженова, для мигрантов вторична. «Я не слышал, чтобы кто-то из них критиковал действия России на Украине,— сказал он.— Но не исключено, что их настоящая позиция совсем другая — просто их привлекают предложенные бонусы».

Отметим, что посольства всех трех стран — Узбекистана, Киргизии и Таджикистана — опубликовали заявления, в которых напомнили своим согражданам, что участие в военном конфликте на стороне иностранного государства будет считаться преступлением. При этом аргумент, что, вступая в эту программу, они отказываются от гражданства Узбекистана или Таджикистана, не работает. Например, для выхода из гражданства Узбекистана необходим указ президента страны, которого в таком случае не будет, а значит, человеку будет грозить уголовная ответственность в полном объеме.

Об этом заявил NEWS.ru и таджикский депутат Саджафар Усмонзода.

Наша страна придерживается нейтралитета и призывает людей не участвовать в конфликтах на территории других стран — за это есть уголовная ответственность,— сказал он.— Если гражданин Таджикистана принимает российское гражданство и только потом едет воевать, то это его право. Но в таком случае он должен отказаться от таджикского гражданства.

Как рассказал NEWS.ru правозащитник, основатель портала Migrant.mobi Ботиржон Шермухаммад, по просьбе Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана он провел в своем Telegram-канале опрос о том, приходилось ли мигрантам получать предложения об участии боевых действиях. По его словам, 90% ответили: «Нет, не получали». 5% получали предложения сами, у 4% об этом рассказывали знакомые, и лишь 1% утверждает, что лично знает людей, которые пошли на военную службу. Тем не менее Шермухаммад советует своим клиентам очень внимательно читать любые документы, которые дают на подпись, потому что среди них могут оказаться связанные с заключением военного контракта.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Более подробно о таких случаях NEWS.ru рассказала правозащитница Валентина Чупик (депортирована из России в 2021 году, но продолжает вести бесплатные юридические консультации для мигрантов). «Мне известно несколько случаев, когда в Сахарово (многофункциональный миграционный центр в Московской области. — NEWS.ru) пользовались невнимательностью людей,— рассказывает Чупик.— Например, 24 сентября одному узбеку, который работает в России уже четыре года, дали целую пачку документов на подпись для получения патента. Он подписал их все, после чего на обложку его паспорта наклеили стикер. Затем в городе его задержали полицейские и сказали: „О, ты подписал контракт на военную службу“. Парень был в шоке и просто не пошел получать свой патент, а уехал домой. А еще один парень заметил документ, посвященный военной службе, и отказался подписывать. На что девушка в окне буднично ответила: „Ну не подписывайте, вас никто не заставляет“. То есть людей толком не предупреждают о том, что среди бумаг может быть и военный контракт».

Аркадий Дубнов также обратил внимание на состоявшийся 7 октября в Санкт-Петербурге неформальный саммит лидеров стран СНГ, в ходе которого, как он считает, мог идти разговор и о перспективах отправки мигрантов для участия в СВО.