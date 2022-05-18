Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил, что Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией и перевернуть страницу противостояния, сообщает «Интерфакс». Азербайджанский лидер выразил уверенность, что после визита в Баку и Ереван, у его собеседника сформируется полное мнение о ситуации.