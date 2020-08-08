МВД Белоруссии: в Интернете распространяют фейки о ситуации в республике

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в Интернете распространяется много информации о происходящем в республике, но они не соответствуют действительности.
Много из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности, — привели слова Ольги Чемодановой в РИА Новости.
Она отметила, что оперативно-ситуационный штаб мониторит информацию по поводу отображения происходящего на несанкционированных акциях протеста в различных интернет-ресурсах.
Как писал NEWS.ru ранее, МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами в Минске. Заседание связано с протестами в Минске, начавшимися после состоявшихся в воскресенье, 9 августа 2020 года, выборов президента. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова отметила, что штаб проанализирует информацию и по итогам даст официальное заявление.