МВД Белоруссии: в Интернете распространяют фейки о ситуации в республике

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Оперштаб, созданный в связи с проведением в Белоруссии президентских выборов, не располагает информацией о пострадавших в ходе акции протеста в республике силовиках, сообщили в МВД страны.

Пока такой информации нет, — ответила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова РИА Новости на вопрос о наличии пострадавших в стране сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 10 августа протестующие в центре...