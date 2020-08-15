МВД Белоруссии доложило о спокойной обстановке в стране

https://static.news.ru/photo/8c88a446-df0c-11ea-a89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В настоящее время обстановка в Белоруссии спокойная, несмотря на проходящие по всей республике акции протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Пока всё спокойно, инцидентов не отмечено, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов. На площади Независимости в Минске прошла массовая акция, впервые с начала протестов её участников не разгоняли силовики. В самом начале они даже опустили щиты, что вызвало позитивный отклик у граждан, которые всячески подчёркивали мирный характер их выступлений.

В настоящее время акции солидарности белорусов, не согласных с официальными итогами выборов президента проходят во всех областных и районных центрах, небольших городах и посёлках республики. Они начались в середине дня, одновременно с поминовением в Минске погибшего там в начале недели мирного жителя.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко не поверил в мирные намерения протестующих. По его мнению, всё это часть хитроумного плана по свержению власти. Он добавил, что помимо признаков «цветных» революций из методичек «уже появились элементы внешнего вмешательства».