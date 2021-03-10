Молдаване признали Майю Санду самым популярным политиком страны

Президент Молдавии Майя Санду оказалась самым популярным политиком республики по итогам социологического опроса.
Исследование
Далее расположились лидер партии «Шор» Илан Шор (9,2%), глава Нашей партии Ренато Усатый (5,4%), председатель политической силы «Платформа „Достоинство и правда“» Андрей Нэстасе (2,1%) и бывший глава правительства Ион Кику (1,8%). 32,4% участников исследования заявили, что не доверяют политикам в принципе.
Опрос проводился с 19 по 27 февраля, в нём приняли участие 1252 совершеннолетних гражданина Молдавии.
Ранее стало известно, что Санду предложила кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Последняя 5 февраля представила свою команду кабмина, а 8 февраля — программу нового правительства. Однако на заседании 11 февраля депутаты парламента не утвердили ни программу, ни состав кабмина, ни саму кандидатуру Гаврилицы.
Позже президент подписала указ о повторном выдвижении Гаврилицы, но, как писал NEWS.ru, Конституционный суд Молдавии признал указ антиконституционным. Запрос в судебную инстанцию направила группа депутатов от Партии социалистов. При этом КС не стал рассматривать запрос о грубом нарушении Санду действующего законодательства. Тем временем пост премьера остаётся вакантным с декабря 2020 года.