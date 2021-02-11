Парламент Молдавии отклонил кандидатуру премьера, предложенную президентом

https://static.news.ru/photo/391c09c0-6c78-11eb-a4fc-96000091f725_660.jpg Наталья Гаврилица Фото: Наталья Гаврилица/facebook.com

Президент Молдавии Майя Санду предложила кандидатуру экс-министра финансов страны Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Последняя 5 февраля представила свою команду кабмина, а 8 февраля — программу нового правительства. Однако на заседании в четверг, 11 февраля, депутаты парламента не утвердили ни программу, ни состав кабмина, ни саму кандидатуру Гаврилицы.

На заседании представители ряда фракций отказались задавать вопросы Гаврилице в ходе рассмотрения программы и призвали как можно скорее запустить голосование в уверенности, что кандидат не получит достаточно голосов. В итоге её не поддержал ни один из парламентариев.

Программу, равно как и персональные дела всех кандидатов, рассматривала комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету. Глава комиссии Василе Боля, представляющий Партию социалистов (ПРСМ), подробно высказался о сложившейся ситуации.

Не все соответствуют необходимым критериям. Все они должны быть гражданами Молдовы, знать госязык, иметь высшее образование, не иметь запретов на получение подобных должностей и обладать безупречной репутацией. Не все отвечают этим требованиям или не смогли этого подтвердить документами, — приводит его слова Sputnik Moldova.

В то же время ПРСМ, возглавляет которую бывший президент Молдавии Игорь Додон, представила свою кандидатуру — это Мариана Дурлештяну, бывшая министр финансов и посол страны в Великобритании. Додон пообещал создать в парламенте новое большинство, которое позволит Дурлештяну занять пост главы правительства. Додон, уступивший на недавних президентских выборах Майе Санду, подчеркнул, что отказ молдавского лидера выдвинуть эту кандидатуру будет нарушением конституции и повлечёт правовые и политические последствия.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Молдавии Майя Санду целенаправленно ведёт страну к кризису, отказываясь объединять разные политические силы. Именно в этом и состоит задача главы государства, считает политик и лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану.