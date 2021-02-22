В Молдавии признали незаконным повторное выдвижение Гаврилицы в премьеры

https://static.news.ru/photo/3118fb16-75f1-11eb-b6b5-96000091f725_660.jpg Наталья Гаврилица Фото: Natalia Gavrilița/facebook.com

Конституционный суд Молдавии признал антиконституционным указ президента страны Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра.

Запрос в судебную инстанцию направила группа депутатов от партии социалистов. При этом КС не стал рассматривать запрос о грубом нарушении Санду действующего законодательства.

Конституционный суд потребовал от президента для выдвижения нового кандидата в председатели правительства провести повторные консультации с парламентскими фракциями, передаёт MK.RU.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду предложила кандидатуру экс-министра финансов страны Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Последняя 5 февраля представила свою команду кабмина, а 8 февраля — программу нового правительства. Однако на заседании 11 февраля депутаты парламента не утвердили ни программу, ни состав кабмина, ни саму кандидатуру Гаврилицы.

На заседании представители ряда фракций отказались задавать вопросы Гаврилице в ходе рассмотрения программы и призвали как можно скорее запустить голосование в уверенности, что кандидат не получит достаточно голосов. В итоге её не поддержал ни один из парламентариев.

Программу, равно как и персональные дела всех кандидатов, рассматривала комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету. Глава комиссии Василе Боля, представляющий Партию социалистов (ПРСМ), подробно высказался о сложившейся ситуации.

В то же время ПРСМ, возглавляет которую бывший президент Молдавии Игорь Додон, представила свою кандидатуру — это Мариана Дурлештяну, бывший министр финансов и посол страны в Великобритании. Додон пообещал создать в парламенте новое большинство, которое позволит Дурлештяну занять пост главы правительства. Додон, уступивший на недавних президентских выборах Майе Санду, подчеркнул, что отказ молдавского лидера выдвинуть эту кандидатуру будет нарушением конституции и повлечёт правовые и политические последствия, писал NEWS.ru.