МО Азербайджана сообщило о ранении двоих солдат в результате обстрела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджана получили ранения в результате обстрела со стороны армянских войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики. По данным ведомства, под огнем оказались позиции в Агдамском районе.

Позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском районе, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия различного калибра соединениями вооруженных сил Армении, — сказали в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, в связи с обстрелом военными «принимаются ответные меры». Получившим ранения бойцам оказали первую медицинскую помощь.

Ранее в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине. Как утверждается, взрывное устройство подложили армянские военные. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Власти страны назвали произошедшее терактом. Сейчас правоохранительные органы проводят совместные следственно-оперативные мероприятия.

До этого в Баку заявили, что власти Армении готовятся к военному нападению на Азербайджан. В МИД республики уточнили, что армянские военнослужащие начали рыть траншеи на границе, строить заградительные сооружения, а также готовить личный состав и военную технику.